78-jähriger Autofahrer übersieht Radfahrer – Dieser wird über Motorhaube geschleudert

Ein 78-jähriger Autofahrer hat im Kreisverkehr an der Ludwig-Kick-Straße einen Radler übersehen. Es kam zum Unfall.

Am Freitag wurde bei der Lindauer Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet, der sich bereits am Vortag ereignet hatte. „Hierbei übersah ein 78-jähriger Mann bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Ludwig-Kick-Straße einen Radfahrer“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

„Der 29-Jährige wurde über die Motorhaube geschleudert und verletzte sich dabei.“ Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf rund 1000 Euro.