78-Jährige baut Unfall mit Totalschaden und will weiterfahren

Eine ältere Frau hatte es wohl besonders eilig: Denn obwohl sie einen Unfall baute, wollte sie direkt weiterfahren. Dabei vermutet die Polizei einen Totalschaden an ihrem Wagen.

Eine 78-jährige Autofahrerin aus Wasserburg fuhr am Mittwochmittag auf der Zeppelinstraße in Richtung Kreisverkehr an der Thierschbrücke. Weil sie zu schnell unterwegs war, kam sie in einer Kurve ins Schleudern und prallte mit ihrem Renault Twingo gegen eine Straßenlaterne. So teilt es die Polizei mit. Zwei Fußgänger eilten daraufhin der älteren Dame zur Hilfe.

Zeuge zieht direkt den Schlüssel

Die Frau hatte es aber wohl eilig und wollte gerade wieder weiterfahren, so berichtet es die Polizei. Einer der Zeugen habe beherzt den Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen und so verhindert, dass die Frau weiterfuhr.

Die Laterne wurde zwar beschädigt, blieb aber stehen. Nachdem die Polizei Lindau den Unfall aufgenommen hatte, wurde das Auto abgeschleppt. Die Polizei vermutet, dass es einen Totalschaden an dem Auto gibt.

Die Fahrerin wurde dann von ihrem Ehemann an der Unfallstelle abgeholt. Es entstand ein Gesamtschaden von 4500 Euro.