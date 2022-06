77-Jähriger in Kirche bestohlen

Ein 77-jähriger Mann ist bereits am vergangenen Donnerstag Opfer eines Trickdiebes in einer Kirche auf der Lindauer Insel geworden. Er wurde laut Polizeibericht in der Kirche von einem Unbekannten nach Wechselgeld für die Kerzen gefragt. Nachdem der 77-jährige seinen Geldbeutel aus der Tasche holte, schaffte es der unbekannte Mann, ihm in das Münzfach zu greifen. Nachdem das Kleingeld gewechselt wurde, stellte der 77-jährige später fest, dass aus dem Geldscheinfach weiteres Bargeld fehlte. Da war der Dieb aber schon längst weg.