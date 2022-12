76-jähriger Mann wird Opfer von Enkeltrick-Betrügern

Ein 76-jähriger Rentner wurde Opfer eines Enkeltricks gworden. Unbekannte kontaktierten den Mann laut Polizei über einen bekannten Messengerdiesnt. Er bekam am Mittwochnachmittag einen Anruf eines angeblichen Familienangehörigen. Das alte Handy sei kaputt daher hätte der Sohn eine neue Rufnummer. Nun solle der 76-jährige dringend eine Rechnung begleichen, da der Sohn keinen Zugriff auf das Mobile Banking hätte. Der 76-jährige überwies daraufhin einen niedrigen vierstelligen Betrag auf eine ihm unbekannte Bankverbindung. Erst am Abend fiel der Betrug dann auf, als der Rentner dann mit seinem richtigen Sohn Kontakt hatte. Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, in solchen Fällen den angeblichen Sohn oder Tochter unter der bekannten Rufnummer zurückrufen und niemals Geld auf unbekannte Konten zu überweisen. In den meisten Fällen stellt sich dann die Geldforderung als Betrug heraus.