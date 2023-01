Schwerverletzte nach Unfall in Bregenzer Straße: 76-jähriger Autofahrer übersieht Frau

Ein 76-Jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag in der Bregenzer Straße eine 75-Jähriger übersehen, die über den Zebrastreifen gelaufen ist. Die Frau verletzte sich schwer. Auf der Straße bildete sich Stau.

Am Samstagnachmittag wollte eine 75-jährige Lindauerin zu Fuß einen Fußgängerüberweg in der Bregenzer Straße, kurz vor dem Kreisverkehr Berliner Platz, überqueren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 76-jähriger in Richtung Insel, als er die 76-Jährige offensichtlich übersah.

Frau musste ins Krankenhaus

Das Auto erfasste die Fußgängerin, sie flog auf die Motorhaube und stürzte auf die Straße. Die Frau wurde laut Polizei schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Lindau gebracht. Zum Gesundheitszustand der Frau gab es am Sonntagmittag keine neuen Erkenntnisse.

Am dem Auto des Unfallverursachers entstand durch den Zusammenprall mit der Fußgängerin lediglich ein kleiner Kratzer an der Motorhaube. Den 76-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung. In der Bregenzer Straße bildete sich ab 17 Uhr, als der Unfall passierte, Stau.