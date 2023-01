76-Jährige von Auto erfasst: Frau ist nicht mehr in kritischem Zustand

Die Frau, die bei einem Unfall am Samstag schwere Verletzungen erlitten hat und ins Krankenhaus gekommen ist, ist in keinem kritischen Zustand mehr. Das teilt die Polizei am Montag mit. Ein 76-jähriger Autofahrer hatte die 75-Jährige übersehen.

Das Auto hatte die Frau erfasst, als sie über den Fußgängerüberweg in der Bregenzer Straße, kurz vor dem Kreisverkehr am Berliner Platz, gehen wollte.

Wie die Polizei mitteilte, flog die 75-Jährige auf die Motorhaube und stürzte auf die Straße. Die Frau verletzte sich schwer und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Lindau gebracht.

Mittlerweile gehe es der Frau besser und sie befinde sich in keinem kritischen Zustand, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, zu dem auch Lindau gehört, am Montag.