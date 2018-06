7:4 Stadträte wollen Inselhalle mit Parkhaus

Die Mehrheit im Stadtrat bleibt dabei: Eine neue Inselhalle braucht ein Parkhaus. So hat der Bauausschuss am Dienstagabend entschieden. Damit kann das Verfahren wie geplant weiterlaufen. Die wirkliche Entscheidung über Umbau der Halle und Bau des Parkhauses fällt erst in einer Sondersitzung des Stadtrats im März, wenn Klarheit über die Kosten herrscht.

In einer Frage waren sich alle elf Stadträte des Bauausschusses einig: Der Umbau der Halle in der bisher geplanten Form ist völlig unstrittig. Wenn die Räte darüber hätten getrennt vom Parkhaus abstimmen dürfen, dann wäre das Ergebnis einstimmig gewesen. Formal sehen Oberbürgermeister und Verwaltung Halle und Parkhaus aber als Einheit, so dass es nur eine Abstimmung über beide vorhaben im Paket gab. Deshalb stimmten die Gegner des Parkhauses gegen die Pläne.

Zuvor hatte Stadtbaudirektor Georg Speth die Pläne nochmals ausführlich vorgestellt und gegen Kritik vor allem des Landesdekmalamtes verteidigt. „Das Parkhaus wird das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigen“, hatte Speth bereits nachmittags in einer Pressemitteilung geschrieben. Auch im Ausschuss verwies er auf die Sängerhalle, die bis 1980 an der Stelle stand, wo nun das Parkhaus entstehen soll. Die sei nicht nur massiver, sondern auch höher gewesen. Zudem habe der Archiektenwettbewerb von Anfang an die neue Halle und das Parkhaus als Einheit gesehen, was eine einheitliche Fassadengestaltung unterstreiche. Die nötigen Stellplätze in einer Tiefgaragen seien zu teuer. Jüngst hatte die Verwaltung berechnet, dass ein zusätzliches Tiefgeschoss die Kosten um knapp zwei Millionen Euro steigern würde.

Ob Gerhard Ecker, Roland Freiberg und Oliver Eschbaumer (beide CSU) sowie Angelika Rundel (SPD) erinnerten die Denkmalschützer zudem an das übergeordnete Ziel, die Altstadt von Autos zu befreien. Das sei aber nur möglich, wenn Lindau auf der Insel Ersatzparkplätze schaffe. Der Karl-Bever-Platz eigne sich als großer Parkplatz für Gäste, aber dort werde kein Einheimischer sein Auto abstellen, der auf der Insel etwas erledigen wolle oder müsse.

Das Ziel einer autofreien Insel halten sie für nicht möglich, aber für eine weitgehend autofreie Altstadt sei das Parkhaus neben der Inselhalle nötig. In der Altstadt sollen demnach künftig nur noch Anwohner und wenige Kurzzeitparker ihr Auto abstellen dürfen. „Wir erreichen, dass künftig keine Autos mehr vor denkmalgeschützten Häusern stehen“, versprach Freiberg. Aussagen dazu, welche Plätze der Altstadt autofrei werden sollen, gab es gestern nicht.

Matthias Kaiser und Max Strauß (beide BL) sowie Peter Borel (ÖDP) und Martin Schnell (LI) sprachen sich gegen das Parkhaus aus. Kaiser und Borel halten ein Parkhaus am Karl-Bever-Platz für besser, zudem wäre es dort billiger. Und Kunden der Insel sei der Weg über die Brücke ebenso zuzumuten, wie Gästen der Inselhalle. Noch besser wäre ein Shuttleverkehr zwischen Beverplatz und Insel, möglichst mit Elektrobussen. Weiter Autos auf die Insel zu lassen, sei verkehrspoltisch falsch. Als kritisch sahen die Parkhausgegner es zudem an, dass die Stadt selbst als Untere Denkmalschutzbehörde die Einwände des Landesdenkmalamtes überstimmen und sich damit quasi selbst bestätigen kann.

Landratsamt will Zahl der Veranstaltungen regeln

Einig waren sich die Fraktionen hingegen, dass die Verwaltung bis zur Baugenehmigung im Frühjahr dringend mit dem Landratsamt verhandeln müsse. Denn die geforderten Auflagen zum Lärmschutz erscheinen den Räten zu willkürlich und hart. Natürlich müsse man die geltenden Gesetze einhalten, aber das Landratsamt solle nicht wie getan genau regeln, dass beispielsweise nur zehn Konzerte im Jahr stattfinden dürfen und welche Fenster und Türen bei Bällen oder Hochzeitsfeiern geschlossen bleiben müssen. Das schränke die Nutzung zu sehr ein.

Die FDP will an diesem Samstag, 14. Februar, mit Luftballons die Ausmaße des geplanten Parkhauses sichtbar machen. Die Aktion auf dem Inselhallenparkplatz beginnt um 15 Uhr. Den Beschluss über den Umbau der Inselhalle mitsamt Neubau des Parkhauses soll der Stadtrat in einer Sondersitzung im März treffen, wenn alle Angaben über Kosten vorliegen. Einen Termin für die Sitzung gibt es noch nicht.