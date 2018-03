7,4 Kilo Haschisch im Fernbus geschmuggelt

7,4 Kilogramm Haschisch hat ein Mann in einem Fernbus aus Spanien geschmuggelt. Die Bundespolizei hat den Schmuggel am Sonntagmorgen unterbunden. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Lindauer Bundespolizisten kontrollierten die Insassen eines Fernreisebusses aus Barcelona und ordneten anschließend das Gepäck den Reisenden zu. Nachdem die Busreisenden ihr Reisegepäck an sich genommen hatten, blieb letztlich noch ein Koffer im Gepäckraum des Busses liegen. Ein Bundespolizist öffnete das Gepäckstück und fand unter mehreren Kleidungsstücken insgesamt neun mit brauner Folie umwickelte Päckchen.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um insgesamt 7,4 Kilogramm Haschisch. Als Besitzer des Koffers konnten die Beamten ein Marokkaner ermitteln, der in dem Bus saß. Der 28-Jährige ist bereits polizeibekannt. Er ist erst im Februar in Innsbruck wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten. Die Bundespolizei übergab die Ermittlungen zuständigkeitshalber an den Zoll.

Die Zollbeamten führten den mutmaßlichen Drogenschmuggler am Montagvormittag dem Haftrichter vor. Der Beschuldigte sitzt nun in Untersuchungshaft.

Kriminalität: Hier werden die meisten Straftaten verübt (2016)

Fernbus Haltestellen in der Region