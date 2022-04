74-jähriger Paragleiter stürzt ab und landet im Bodensee

Ein 74-jähriger Gleitschirmflieger ist am Mittwoch im Bodensee gelandet. Der Mann startete laut Polizei gegen 14.35 Uhr im Bereich des Pfänderhanges in Bregenz. Er wollte auf einer Wiese in Lochau landen.

Wegen des starken Windes wurde der Pilot demnach aber auf den Bodensee hinausgetragen. Er stürzte schlussendlich etwa 60 Meter vom Ufer entfernt in den See. Der Mann konnte nach 20 Minuten von einem Ersthelfer von den Seilen des Gleitschirmes befreit werden und begab sich selbstständig ans Seeufer.

Der 74-Jährige wurde mit Unterkühlung, aber ohne äußere Verletzungen, mit dem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.