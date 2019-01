74-Jähriger fährt gleich mehrere Autos an

An der Einfahrt eines Lebensmitteldiscounters in der Kemptener Straße ist es am Montagvormittag zu einem Unfall gekommen. Ein 74-jähriger Autofahrer, der gerade in den Parkplatz einbiegen wollte, verlor vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er überfuhr einen Grünstreifen und touchierte mit der rechten Seite seines Autos zwei geparkte Pkw. Im Anschluss fuhr er auf ein drittes Auto auf, das gerade aus einer Parklücke herausfuhr. Zwei Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie in der Folge abgeschleppt werden mussten, heißt es im Polizeibericht. Der Unfallverursacher wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von mehr als 10 000 Euro.