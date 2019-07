74-Jährige stürzt vom E-Bike

Ein weiterer Unfall hat sich am Montag gegen 16.45 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Unterreitnau in Fahrtrichtung Oberreitnau ereignet. Eine 74-Jährige war dort mit ihrem Elektrorad unterwegs, als sie an der Kreuzung auf den Radweg wechseln wollte. Dabei stürzte sie laut Polizeibericht aus unbekannten Gründen und verletzte sich leicht. Mit einem Krankenwagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen.