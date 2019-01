730 Flüchtlinge leben im Kreis Lindau vor allem in dezentralen Unterkünften

Ihre Zahl sinkt: Lebten vor drei Jahren noch fast 1000 Flüchtlinge im Landkreis Lindau, so sind es jetzt nur noch gut 730. „Die rückläufigen Flüchtlingszahlen machen sich auch hier bemerkbar“, stellte Kämmerer Erwin Feurle im Haushaltsausschuss fest. Dabei ist den Verantwortlichen im Landratsamt die Integration genauso wichtig wie eine gute Unterkunft. So setzt der Kreis weiterhin auf dezentrale Wohnungen. In den derzeit angemieteten hätten gut 1000 Asylsuchende Platz. Bis auf Weiteres soll aber auch der Zeltplatz Sauters als Notaufnahme eingerichtet bleiben.

Das Thema Wohnraum für Flüchtlinge wirkt sich auf den Kreishaushalt nicht aus: „Unterkunftskosten werden in Bayern vollständig vom Freistaat getragen“, heißt es von Seiten der Kreisverwaltung. Gute Erfahrungen haben das Landratsamt und Landrat Elmar Stegmann gemacht mit ihrem Vorsatz, alle zugewiesenen Flüchtlinge auf möglichst alle Gemeinden und Städte im Kreis zu verteilen. Und man wolle bei diesem Thema „flächig präsent bleiben“, sagte der zuständige Jurist Tobias Walch im Haushaltsausschuss: Der Kreis Lindau hält an seiner dezentralen Unterbringung fest. „So haben wir keine Ghetto-Bildung an wenigen Standorten“, sagte Walch.

„Wollen nicht wieder Turnhallen belegen“

Neben den beiden Gemeinschaftsunterkünften der Regierung gibt es im Kreis weiterhin 62 Häuser und Wohnungen, in denen Asylsuchende leben. 1083 Wohnplätze kann der Kreis so vorweisen – die derzeit nur zu rund 70 Prozent belegt sind: Aktuell leben 737 geflüchtete Menschen zwischen Maierhöfen, Scheidegg und Nonnenhorn. „Es braucht Puffer“, sind Walch und die Behördenmitarbeiter überzeugt und froh, dass sie derzeit nicht jeden Platz belegen müssen.Diesen Puffer gibt es zudem im Lindauer Hinterland: Das Gebäude des Jugendzeltplatz Sauters wurde vor gut drei Jahren so umgebaut und ausgestattet, dass es als Erstaufnahme bis zu 150 Flüchtlinge aufnehmen kann. Und das soll bis auf Weiteres auch so bleiben, stellte der Lindauer Landrat in der Sitzung des Haushaltsausschusses fest: Da derzeit nicht absehbar sei, was noch an Flüchtlingen nach Deutschland und in den Kreis Lindau komme, will Stegmann das Walter-Böckler-Haus auf jeden Fall in der Hinterhand haben, „weil wir nicht wieder Turnhallen belegen wollen“.

Was allerdings Aufnahme und Integration der Asylsuchenden betrifft, das muss der Landkreis finanziell selbst stemmen. Unterm Strich koste die Flüchtlingsintegration den Kreis im Jahr rund 80 000 Euro, wie Kreiskämmerer Feurle feststellte.