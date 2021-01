72-Jähriger gerät unter Diebstahlverdacht

Einer Kundin eines Lebensmittelmarktes in der Bregenzer Straße ist am Donnerstagmorgen, ein 72-jähriger Mann aufgefallen, der nicht alle seine Einkäufe an der Kasse bezahlen wollten. Nachdem er einige Waren auf das Kassenband legte und diese bezahlte, befanden sich laut Polizeibericht andere Gegenstände noch in seiner Jackentasche. Die Zeugin informierte daraufhin eine Marktmitarbeiterin, die wiederum die Polizei verständigte. Ob der Mann die Waren absichtlich nicht bezahlte oder nur dies vergessen hatte, muss noch ermittelt werden.