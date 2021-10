72 Empfehlungen für den Klimaschutz

Der Klimabeirat will dem Lindauer Stadtrat noch in diesem Jahr ein Bündel aus 72 Maßnahmen empfehlen, mit denen das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 erreicht werden soll. Dies ist das Ergebnis des vierten Treffens des Klimabeirats, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Der Klimabeirat ist ein beratendes Gremium, das sich aus Vertreten der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Verwaltung zusammensetzt. Um bestmögliche Transparenz zu schaffen, sind die Sitzungen öffentlich und alle Interessierten haben die Möglichkeit, ihre Ideen über ein Formular einzubringen.

Die jetzt erarbeiteten Lösungsansätze sind das Ergebnis eines langen Prozesses. Bereits in seiner ersten Sitzung im Februar dieses Jahres hatte der Klimabeirat bekräftigt, dass Lindau einen fairen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele leisten will. „Für das Erreichen des 1,5-Grad-Zieles ist es notwendig, dass Deutschland bis zum Jahr 2035 klimaneutral wird – somit auch Lindau“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im Treffen im April wurde die aktuelle Treibhausgasbilanz vorgestellt. In dieser Sitzung wurden die Handlungsfelder erarbeitet, auf die sich die Klimamaßnahmen konzentrieren sollen. Ebenso wurde eine Systematik erarbeitet, die Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen und den Prozess transparent zu gestalten. Im Juni wurde der Einreichungsprozess von Maßnahmen-Vorschläge für den Maßnahmenkatalog konkretisiert und beschlossen.

72 dieser eingereichten Maßnahmen-Vorschläge wurden in der vierten Sitzung vergangenen Donnerstag durch die Klimabeiräte priorisiert. Hierzu wurden die drei Bewertungskriterien Ausstrahlung, Klimarelevanz und Umsetzbarkeit herangezogen. Wenn es nach dem Klimabeirat geht, dann sollen in Zukunft in allen Beschlussvorlagen für den Stadtrat neben den finanziellen auch die klimatischen Auswirkungen ausgewiesen werden. Ebenfalls sehr hoch bewertet wurde der Vorschlag, bei neuen Gewerbegebieten Dach- und Fassadenbegrünung vorzuschreiben. Auch das Ziel „verkehrsarmer Inselkern“ sieht der Klimabeirat mit hoher Wichtigkeit im Maßnahmenkatalog.