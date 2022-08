71-Jährige stürzt beim Wandern vier Meter tief und landet auf Straße

Eine 71-jährige Wanderin ist am Freitagvormittag in Hirschegg in Vorarlberg gestürzt und hat sich verletzt. Laut Vorarlberger Polizei war die Frau allein auf einer Höhe von knapp 1400 Metern im Heuberggebiet unterwegs.

Die Seniorin kam ins Stolpern und stürzte ungebremst etwa vier Meter über eine Böschung auf die darunter vorbeiführende Straße. Sie landete laut Polizei mit stark blutenden Gesichtsverletzungen und großflächigen Hautablösungen. Zufällig vorbeikommende Spaziergänger setzten sofort einen Notruf ab.

Die Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in Zusammenarbeit mit der Vorarlberger Bergrettung und Polizei gerettet und in die Klinik Immenstadt verbracht.