70. Lindauer Nobelpreisträgertagung findet online statt

Die 70. Lindauer Nobelpreisträgertagung findet vom 27. Juni bis 2. Juli nur virtuell im Internet statt. Vor dem Hintergrund der weiterhin unsicheren Lage sowie fehlender Perspektiven und Vorgaben für Tagungen und größere Veranstaltungen während der andauernden Corona-Pandemie hat das Kuratorium für die Nobelpreisträgertagungen in Lindau diese Entscheidung schweren Herzens getroffen, wie das Gremium mitteilt.

Der bisherige Plan einer hybriden Veranstaltung, bei der die meisten Teilnehmer online am Programm beteiligt sind und einige Nobelpreisträger und Nachwuchswissenschaftler in Lindau vor Ort gewesen wären, wird für diesen Sommer somit nicht mehr weiterverfolgt. Die Organisatoren fokussieren ihre Planung nun auf ein sehr umfangreiches und interaktives Jubiläumsprogramm, an dem rund 80 Laureaten und mehr als 600 junge Forscher online mitwirken und auf diese Weise mit zahlreichen Gästen zusammenkommen werden.

Für die diesjährige 70. Jubiläumstagung wird der bisherige Online-Teil des hybriden Konzeptes in den kommenden Wochen noch weiter ausgebaut. „Im Sommer 2022 soll Lindau dann aber wieder Austragungsort einer klassischen Tagung sein und die Gäste vor Ort willkommen heißen, darunter unsere akademischen Partner und viele langjährige und verdiente Förderinnen und Förderer der Tagungen“, so Bettina Gräfin Bernadotte, Präsidentin des Kuratoriums.

Man habe sich die Entscheidung für ein reines Online-Format nicht leicht gemacht, letztlich aber einstimmig getroffen. Denn die Sicherheit der Bevölkerung und der Teilnehmer habe oberste Priorität. „Weltweite Reisen und eine größere Zusammenkunft, zumal in Innenräumen, wären das falsche Signal zu diesem Zeitpunkt, für das zu Recht kein oder wenig Verständnis bestünde“, so Bettina Gräfin Bernadotte.

Eine weitere wichtige Änderung hat das Kuratorium ebenfalls beschlossen: Für alle der über 600 ausgewählten Nachwuchswissenschaftler der interdisziplinären Tagung aus der ganzen Welt steht die Tür nach Lindau weiter offen. Ihre Auswahl hat Bestand und das Kuratorium wird sie in den kommenden Jahren zur nächsten Tagung ihrer jeweiligen Fachdisziplin zulassen (Chemie 2022, Physiologie oder Medizin 2023 sowie Physik 2024).

„Die Vorfreude auf Lindau 2022 und die Tagungen der Folgejahre wird damit bei allen Beteiligten weiter steigen. Und in diesem Jahr wird uns auch die Corona-Pandemie nicht davon abhalten, dass die Lindauer Wissenschaftscommunity zusammenkommt und vom 27. Juni bis 2. Juli das 70. Jubiläum der Lindauer Nobelpreisträgertagungen feiern wird“, so die Kuratoriumspräsidentin weiter. Den Abschluss der diesjährigen Programmformate bildet schließlich ein weiterer Online-Sciathon, voraussichtlich vom 10. bis 12. September.