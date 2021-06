70 Euro aus Geldbeutel gestohlen

Erst jetzt wird bekannt, dass bereits am Samstag ein Unbekannter in Hoyren als Trickbetrüger aufgetreten ist. Gegen 11 Uhr sprach der Unbekannte einen Senior an dessen Gartentor an und bat ihn, zwei Euro zu wechseln. Während der Mann in seinem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, griff der Betrüger ebenfalls in diesen und stahl 70 Euro. Der Zeuge beschreibt den Täter als 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kräftig, mit dunklem Teint. Der Mann spreche nur gebrochenes Deutsch. Wer Angaben zu dem Täter machen kann, sollte der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382 / 9100 Bescheid sagen.