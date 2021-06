66-Jähriger von Hund und Herrchen auf der Lindauer Webergasse angegriffen

Ein 66-jähriger Rentner ist am Montag gegen 15 Uhr mit seinem Hund auf der Webergasse spazieren gegangen. Dort wurde er von einem anderen freilaufenden Hund angegriffen. Da er an der einen Hand den Hund mit Leine führte und in der anderen Hand seine Einkaufstasche trug, versuchte er mit einem Fußtritt den angreifenden Hund abzuwehren. Plötzlich bekam er jedoch einen Stoß von der rechten Seite – vermutlich von dem anderen Hundehalter. Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich am Bein, Ellbogen und Rücken. Der unbekannte Hundehalter entfernte sich dann schnell, ohne seinen Namen zu nennen, heißt es im Polizeibericht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzen.