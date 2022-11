66-Jähriger stürzt betrunken mit E-Sccoter

Ein 66-järiger Fahrer eines E-Scooters ist am Donnerstagabend mit seinem E-Scooter in der Bregenzer Straße gestürzt. Das berichtet die Polizei.

Passanten fanden den Mann mit dem Oberkörper unter einem geparkten Auto liegend vor. Neben ihm lag der E-Scooter, teilt die Polizei mit.

Der Mann, der anfänglich nicht ansprechbar war, wurde in das Krankenhaus Lindau gebracht. Dort gab er an, mit dem E-Scooter gestürzt zu sein. Daher wurde nachträglich eine Blutentnahme durchgeführt, so die Polizei.

Wie hoch seine Alkoholisierung war muss die Blutuntersuchung ergeben. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren werden Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.