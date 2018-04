650 Euro Beute: Mädchen klauen im Lindau-Park

Kurz vor Ladenschluss ist der Diebstahl-Alarm in einem Geschäft im Lindau-Park ausgelöst worden. Bei der Kontrolle der Handtaschen zweier Mädchen wurden sechs Paar Schuhe gefunden, deren Sicherung den Alarm ausgelöst hat. Diebstahlwert: 650 Euro.

Die beiden Mädchen erbeuteten die Waren in mindestens fünf verschiedenen Geschäften, wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt. Darin wird auch die Masche der Diebinnen beschrieben: nach dem Füllen der Handtaschen wurde das Diebesgut in einem der Schließfächer gebunkert, bevor es in das nächste Geschäft ging. Dies scheiterte dann letzten Endes bei dem Diebstahl der Schuhe.

Nach der Verständigung der Eltern und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die beiden Mädchen wieder entlassen. Die Beiden erwartet eine Strafanzeige.