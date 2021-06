64-jährige Radfahrerin verletzt sich bei Sturz in Schachener Straße schwer

Zwei Arbeitskolleginnen sind am Donnerstagabend nach der Arbeit noch beim Baden im Lindenhofpark gewesen. Auf dem Nachhauseweg gegen Mitternacht stürzte dann eine der beiden Frauen, eine 64-jährige Lindauerin, ohne Fremdbeteiligung in der Schachener Straße mit ihrem Pedelec. Die Polizei vermutet, dass die Frau zu nah an den Bordstein kam.

Da die 64-Jährige keinen Helm trug, wurde sie erheblich verletzt, unter anderem trug sie laut Notarzt bei dem Sturz Verletzungen im Gesicht und eine massive Gehirnerschütterung davon. Zur weiteren Versorgung wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.