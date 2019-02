63. Lindauer Stadtmeisterschaft im Ski-Alpin

Von Schwäbische Zeitung

Etwas außerhalb von Ehingen, in der Nähe der Papierfabrik Sappi, ist am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein Polizeihubschrauber gekreist. Leser hatten sich bei der „Schwäbischen Zeitung“ gemeldet. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilt, wurde nach einer Person gesucht. Diese wurde am Abend auch gefunden. Die genauen Hintergründe sind unklar. Ein Gewaltverbrechen liege aber nicht vor. Auch eine Gefahr für andere gehe von der gesuchten Person nicht aus, so der Polizeisprecher.