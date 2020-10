625 Euro Spende durch Verkauf von Masken

Der Vorstand des Kinderschutzbunds Lindau hat sich über eine großzügige Spende gefreut. Laut Pressemitteilung hat Christel Greiner, eine ehemalige Tagesmutter, in den vergangenen Monaten zahlreiche Stoffmasken genäht. Die Masken konnten sowohl in der Stammhaus auf der Insel als auch in der Aeschacher Filiale des Lindauer Einzelhändlers „Papier Enderlin“ erworben werden. Den Reinerlös in Höhe von 625 Euro erhält der Ortsverband des Kinderschutzbunds Lindau. Durch diese werden Familien unterstützt, die aufgrund der Corona-Pandemie nachweislich in Not geraten sind.