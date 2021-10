600 Euro für die Flutopfer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen wunderschönen und prall gefüllten Erntealtar gab es zum Erntedankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef. Die Firmbewerber der Pfarrgemeinde St. Josef haben viele herbstliche Feldfrüchte dafür gesammelt und gespendet. Pfarrgemeinderätin Sabine Jackisch, Gemeindereferentin Elfriede Fischer sowie Firmbegleiterin Johanna Jakisch (von rechts) haben die Gaben vorab in Empfang genommen und damit einen prächtigen Erntealtar errichtet. Stellvertretend für alle Firmlinge war Julian Hellwig (ganz links) beim Aufbauen dabei. Die Gruppe Spirit begleitete den gut besuchten Gottesdienst, den die motovierten Firmlinge unter anderem bei der Lesung, beim Lobpreis und beim Kyrie aktiv mitgestalteten. Nach dem Festgottesdienst konnten die Gottesdienstbesucher die gesegneten Feldfrüchte gegen eine Spende für die Flutopfer erwerben. „Das kleine Körbchen mit den Birnen freut mich ganz besonders “, erzählt Elfriede Fischer. Die Birnen seien von einem Birnenbaum, den vor ein paar Jahren frühere Firmlinge in den Pfarrgarten gepflanzt haben. „Die Früchte der Firmung sind aufgegangen“, sagt sie.