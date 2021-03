56-Jähriger hält Polizei auf Trab

Ein 56-jähriger Mann beschäftigt seit einiger Zeit die Lindauer Polizei. Da er in den Stadtbussen und verschiedenen Verbrauchermärkten Hausverbot hat und sich nicht daran hält, wird die Polizei fast täglich zu Einsätzen mit dem offenbar unbelehrbaren Mann gerufen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Auch am Dienstag mussten die Beamten wieder ausrücken, als der Mann im Bereich des ZUP randalierte und Fahrgäste und auch die einschreitenden Polizeibeamten übel verbal beleidigte. Auch eine kurzfristige Inhaftierung des Mannes in der Justizvollzugsanstalt brachte ihn bisher nicht zur Vernunft. Gegen den Mann erstatteten die Beamten bereits mehrfach Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft.