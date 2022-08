55-jähriger Wanderer rutscht ab und stürzt in den Tod

Erneut kam es in den Bergen zu einem tödlichen Unfall: Wie die Polizei berichtet, ist ein 55-jähriger Mann am Montag, 15. August, während einer Wanderung im Silvrettagebiet zu Tode gekommen.

Laut Pressebericht war der Mann vom Bieltal über den Radsattel in Richtung Piz R6 unterwegs, als er beim Abstieg durch wegloses Gelände in Richtung Wiesbadner Hütte wohl auf einem Grasband ausgerutscht ist. Der Mann stürzte 70 bis 80 Meter über felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe.

Er zog sich tödliche Verletzungen zu.

Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Der Verunfallte wurde mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ geborgen.