55-Jähriger nimmt Frau die Vorfahrt

In der Jungfernburgstraße ist es am Samstag um 12.23 Uhr zu einem Unfall gekommen: Ein 55-jähriger Lindauer fuhrt mit seinem Auto auf der Straße in Richtung Wackerstraße. An der Einmündung in die Wackerstraße übersah der 55-Jährige laut Polizeibericht eine vorfahrtsberechtigte 49-jährige Lindauerin, die mit ihrem Auto in Richtung Schachen unterwegs war und in die Jungfernburgstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Autos von rund 1500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit.