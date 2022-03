Am Samstagnachmittag ist ein 52-jähriger Kraftradfahrer in der Kemptener Straße in Lindau gestürzt. Der Mann war als einziger an dem Unfall beteiligt, wie die Polizei berichtet. Er kam im Kreisverkehrs ins Rutschen und fiel so auf die Straße. Durch den Sturz erlitt der Mann eine Kopfverletzung und kam ins Krankenhaus nach Lindau. Am Moped entstand ein geringer Schaden.