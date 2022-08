52-Jähriger stiehlt Rucksack eines Klavierspielers

Ganz schön dreist ist ein 52-jähriger Dieb vorgegangen: Während ein Mann an dem öffentlich zugänglichen Klavier am Seehafen musizierte, klaute er dessen Rucksack. Doch weit kam er damit nicht.

Wie die Lindauer Polizei mitteilte, spielte ein 35-Jähriger Samstagnachmittag auf dem Klavier an der Seepromenade. Seinen Rucksack stellte er an einer Gebäudewand in der Nähe ab. Während er musizierte, entwendete ein 52-Jähriger den Rucksack. Der Geschädigte entdeckte jedoch kurze Zeit später den Mann samt Rucksack am Bahnhof und verständigte die Polizei. Bis auf eine Kleinigkeit hat er alles wiederbekommen. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls, teilt die Polizei mit.