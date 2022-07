51-Jähriger bespuckt am Hafen einen Mann

Ein der Lindauer Polizei nicht ganz unbekannter wohnsitzloser Mann im Alter von 51 Jahren hat sich am Mittwoch gegen 22 Uhr durch einen 39-jährigen Mann aus dem Bodenseekreis wohl gestört gefühlt, als dieser am Hafen ein Foto machen wollte. Er beleidigte und bespuckte den Fotografen, teilt die Polizei mit. Da die Gründe seines Handels völlig unbegründet waren und er sich auch sich gegenüber einer hinzugerufenen Streife der Lindauer Polizeiinspektion aggressiv zeigte, wurde er durch die Polizei in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.