50 Lindauer wollen die Bürgerbeteiligung und damit die Stimmung in der Stadt verbessern

Wie die Stadt Lindau die Mitsprache der Bürger verbessern kann, das war am Dienstagabend Thema der Projektwerft in der Inselhalle. Es wurde schnell klar, dass das kein einfacher Weg wird.

Etwa 50 Lindauer waren der Einladung gefolgt, um sich Gedanken zu machen, wie in der Stadt mehr Bürgerbeteiligung möglich wird. Die Projektwerft ausschließlich unter dieser Fragestellung erschien den Verantwortlichen der Stadt und den Initiatoren Christian Bandte, Robert Pakleppa und Karsten Grimberg nötig, weil es bei der vergangenen Projektwerft zu Missverständnissen gekommen war. Denn das Format eignet sich gut für kleine Projekte und Themen, weniger für die großen Streitfragen. Tatsächlich wollten Bürger vor vier Wochen aber über den Karl-Bever-Platz und das Hoyerbergschlössle reden.

Vor diesem Hintergrund suchen Hauptamtsleiter Thomas Nuber und Pressesprecher Jürgen Widmer mit ihren Kollegen der Stadtverwaltung nach weiteren Formen, die Mitsprache ermöglichen. Ziel ist es, die Diskussions- und Streitkultur in Lindau zu verbessern. langfristig wollen sie sogar das Zusammenleben in der Stadt verbessern, weil sie sich mehr Einigkeit, Wertschätzung und damit auch Wir-Gefühl erhoffen, wenn es weniger Streitfragen und mehr Suche nach Lösungen gibt. Denn bisher habe sich die Stadtgesellschaft nach jedem Bürgerentscheid weiter gespalten. Das würde auf Dauer zum Stillstand führen.

Nuber stellte die Formen der Bürgerbeteiligung vor, die es in Lindau zum Teil schon sehr lange gibt. Vieles ist aber unbekannt oder kommt zumindest nicht bei einem Teil der Interessierten an. Anderes hat sich als nicht geeignet für die Lindauer Probleme erwiesen. Deshalb suchen die Verantwortlichen der Stadtverwaltung nach besseren Wegen, die sie zum Teil aus Vorarlberg holen wollen. Denn dort hat die Landesregierung schon in den 90er Jahren neue Modelle und Methoden ausprobiert und verfügt über reichhaltig Erfahrung.

Alle Probleme lassen sich auf diese Weise aber nicht lösen

Das löst aber nicht alle Probleme, zerstörte Bertram Meusburger vom Büro für Zukunftsfragen des Landes Vorarlberg übergroße Hoffnungen. Denn es seien vor allem die vielen kleinen Streitfragen, die sich durch Beteiligungsmodelle lösen ließen. Meusburger betonte zudem, dass es wichtig sei, die Beteiligung zu einer Kultur zu machen. Dazu brauche es Zeit und Erfahrung. Außerdem sei eine Haltung wichtig, die er „erlebte Toleranz“ nannte. Denn wenn jeder nur seine eigene Meinung gelten lasse, sei Mitsprache zum Scheitern verurteilt, weil man sehr gegensätzliche Meinungen zueinanderführen muss.

Welche verschiedenen Methoden es dafür gibt, das haben die Lindauer am Dienstag gleich ausprobiert. In verschiedenen Kleingruppen haben sie sich ausgetauscht über eigenen Erfahrungen mit Austausch und Interessenausgleich. Später ging es um gute Beispiele für gelingende Bürgerbeteiligung und die Frage, woran jeder merken würde, wenn die Beteiligung der Lindauer an den wichtigen Prozessen in ihrer Stadt gelingt. Zu guter Letzt haben sie sich Gedanken gemacht, was jeder Einzelne braucht, um zu einer gelingenden Bürgerbeteiligung beizutragen. Dabei waren allerdings schon nicht mehr alle da, denn die einen zog es vor den Fernseher, wo Fußball lief, andere wollten lieber von anderen verlangen und nicht selbst nachgeben.

Bei allen Unterschieden stellt sich schnell heraus, dass Offenheit und Verfügbarkeit der Informationen, Wertschätzung und respektvoller Umgang, nachvollziehbare Entscheidungswege, Austausch auf Augenhöhe, Geltenlassen auch gegensätzlicher Meinungen unverzichtbar sind. Je weiter es aber ins Detail geht, umso schwieriger wird es. Denn einerseits kann niemand erwarten, dass er einen schon seit Jahren laufenden Prozess plötzlich auf Null stellen kann. Andererseits braucht es die Bereitschaft der Verantwortlichen, im Extremfall solch einen seit Jahren laufenden Prozess tatsächlich zu stoppen, wenn man erkennt, dass er in einen Irrweg oder in eine Sackgasse führt.

Alles, was die Beteiligten zu Papier gebracht haben, wollen die Initiatoren der Bürgerwerft mit den Verantwortlichen der Stadt bereits an diesem Freitag besprechen, um daraus Schlüsse für die weitere Entwicklung der Bürgerbeteiligung zu ziehen. Denn es stehen strittige Themen an, die Lindau nicht weiter zerteilen sollen. Deshalb will man schnell lernen und vermeidbaren Fehlern möglichst aus dem Weg gehen.