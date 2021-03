50-Jähriger landet in der Friedrichshafener Straße mit dem Pedelec auf einer Motorhaube

Glimpflich ist ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Pedelecfahrer am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ausgegangen. Ein 50-jähriger wollte mit seinem Pedelec, das von ihm geschoben wurde, die Friedrichshafener Straße auf Höhe einer Tankstelle überqueren. Der Mann geriet mit dem Vorderrad zu weit auf die Straße, eine vorbeifahrende 27-Jährige konnte den Zusammenprall mit dem Pedelec jedoch nicht mehr verhindern. Der Radler landete etwas unsanft auf der Motorhaube des Autos, diese wurde dabei eingedrückt. Der Mann blieb unverletzt, sein Rad blieb auch unbeschädigt. Am Auto entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, so die Polizei.