48-Jähriger schiebt Autos zusammen

Ein 48-Jähriger ist mit seinem Auto auf eine Kolonne aufgefahren. Dabei wurden zwei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Die drei Autos waren am Dienstagnachmittag auf der Kemptener Straße stadtauswärts unterwegs, als der vorderste Autofahrer anhalten musste. Der hinter ihm Fahrende bemerkte dies rechtzeitig, bremste und kam zum Stehen. Der dritte Autofahrer, der 48-jährige Mann, reagierte jedoch zu spät und fuhr so auf das Auto auf, das dadurch auf den davor Stehenden geschoben wurde. Dadurch entstand an allen drei Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro.