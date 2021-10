47-Jährige gewürgt: 59-Jährigem wird versuchter Tötungsdelikt vorgeworfen

Wegen eines Gewaltdeliktes wurde die Polizei am Dienstag, 26. Oktober, gegen 16.20 Uhr nach Bürs gerufen. Ein 59-jähriger in der Schweiz wohnhafter Österreicher ist laut der Meldung aus Vorarlberg verdächtig, in einer Wohnung in Bürs seine 47-jährige Lebensgefährtin gewürgt zu haben. Die in Graz geborene österreichische Staatsbürgerin wurde in äußerst kritischem Zustand nach notärztlicher Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Widerstandslose Festnahme

Die Polizei traf in der Wohnung den Täter an, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Er wurde auf die Polizeiinspektion Bludenz gebracht. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei hat weitere Informationen zu dem Vorfall für Mittwoch im Laufe des Tages angekündigt.