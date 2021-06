4600 Euro für den Natur- und Artenschutz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Große Freude herrschte bei der Lindauer Kreisgruppe Bund Naturschutz (BN) und beim Landschaftspflegeverband Lindau-Westallgäu (LPV), als sie vor wenigen Tagen die Nachricht erreichte. Die „VR-Stiftung für Bürger am Bayerischen Bodensee“ wird die beiden Vereine bei ihrem Engagement für den Natur- und Artenschutz jeweils mit einer Geldspende unterstützen. 2600 Euro erhält der BN für die Ausstellung „Naturraum Bodensee“, die zurzeit auf der Gartenschau und später auch im Naturschutzhäusle zu sehen ist. Weitere 2000 Euro gehen an den LPV für das Büchlein „Luina und der Mauersegler“, ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Verlag Schwäbisches Meer. Die Spenden der VR-Stiftung sind stets zweckgebunden – so sieht es die Stiftungssatzung vor.

„Wir betrachten die Spenden auch als Lohn für Ihr Engagement und Ihren unermüdlichen Einsatz für den Natur- und Artenschutz“, betonte Stiftungsvorstand Roland Wierer bei der Scheckübergabe an die Vertreterinnen der beiden Vereine am BN-Pavillon auf der Gartenschau. In seiner Funktion als Kuratoriumsvorsitzender des VR-Stiftung erinnerte Bankvorstand Joachim Hettler an die Gründung der Stiftung im Jahr 2009 durch die Bayerische Bodenseebank eG (Lindau) und die stolze Bilanz von über 130 000 Euro, die bislang an Förderungen in die unterschiedlichsten Projekte in der Region geflossen sind.

Isolde Miller, Gebietsbetreuerin bei der BN-Kreisgruppe Lindau, zeigte sich hocherfreut – die Spende käme gerade zur rechten Zeit, denn die Ausstellung „Naturraum Bodensee“ sei „immer mehr gewachsen und dadurch am Ende auch etwas teurer geworden“ als geplant. LPV-Geschäftsführerin Michaela Berghofer erklärte, dass mit dem Geldbetrag für das Luina-Büchlein der Bereich Umweltbildung, insbesondere für Schulklassen, gefördert werde. Die Lindauer Kinderbuch-Autorin Sabine Kleiner wiederum sprach von „Heimatkunde in Verbindung mit Fantasie“ und ergänzte: „Damit wird ein Bildungsauftrag verfolgt, der nicht mit Fingerzeig, sondern mit Spaß einhergeht.“