45 000 Krokusse für den Landkreis Lindau

45 000 Wildkrokusse wurden im Landkreis Lindau in diesem Jahr im Rahmen der Aktion „Wir sorgen für die ersten Blüten im Jahr“ gepflanzt. Darüber informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. 18 Gemeinden haben sich demnach an der Aktion beteiligt, geeignete Flächen für Frühblüher zur Verfügung gestellt und die Zwiebeln gesetzt. „Gerade die Frühblüher sind für viele Insekten nach dem langen Winter überlebenswichtig,“ erläuterte Landrat Elmar Stegmann bei einer Eröffnung der Aktion im Stadtpark von Lindenberg. Damit sich Hummeln und Wildbienen dort gleich heimisch fühlen können, spendiert der Landkreis für den Stadtpark ein Insektenhotel. In den vergangenen Jahrzehnten sind durch den wachsenden Flächenverbrauch viele Lebensräume für Insekten verschwunden. Deshalb haben die Landkreise Lindau und Unterallgäu sowie Memmingen gemeinsam mit der Sparkasse Memmingen- Lindau-Mindelheim die Aktion „Wir sorgen für die ersten Blüten im Jahr“ ins Leben gerufen.