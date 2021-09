450 neue Parkplätze? Ehemaliges Lindauer Bauhof-Gelände soll die Parkplatznot mindern

Ob das Bauhofgelände zum Parkplatz wird, darüber diskutiert der Stadtrat am Mittwoch, 22. September, ab 18 Uhr in der Inselhalle. Dann geht es auch darum, ob der Hartplatz in Zech weiter Stellplatz für Wohnmobile und Autos bleibt. Weitere Themen sind der Bahnknoten Lindau inklusive Giebelbach-Zufahrt. Bereits am Montag, 20. September, trifft sich der Bauausschuss ab 18 Uhr zur öffentlichen Sitzung. Es geht unter anderem darum, wie die Hintere Insel nach der Gartenschau genutzt werden kann. Außerdem möchte Lidl seinen Markt in Lindau erweitern.