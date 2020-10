44-Jähriger verliert bei Streit einen Zahn

In der Nacht auf Dienstag sind gleich mehrere Beamte auf der Lindauer Insel im Einsatz gewesen. Grund war laut Polizei eine Streitigkeit, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei wurde ein 44-Jähriger verletzt. Er erlitt Hämatome im Gesicht, verlor dabei einen Zahn und wurde am Knie verletzt. Er wurde daraufhin zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der erheblich alkoholisierte 27-jährige Tatverdächtige flüchtete zuerst, die hinzugerufenen Polizeibeamten machten ihn jedoch wenig später ausfindig. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.