43-Jähriger kommt nach der Einreise direkt ins Gefängnis

Direkt nach dem Grenzübertritt ist ein 43-Jähriger ins Gefängnis gekommen. Der Mann war wegen Drogensachen gesucht. Nun kommen weitere Delikte hinzu.

Der Mann ging Bundespolizei und Grenzpolizei Lindau bei einer gemeinsamen Kontrolle ins Netz. Gegen 21.15 Uhr reiste der 43-Jähriger am vergangenen Sonntag ins Bundesgebiet ein. Schnell stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand. Sein Fahrzeug war aufgrund fehlenden Pflichtversicherungsschutzes darüber hinaus zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Gegen den Fahrer bestand im Übrigen ein gültiges Fahrverbot, somit hätte er im öffentlichen Straßenverkehr nicht Auto fahren dürfen. Schnell merkten die Beamten, dass der Gesuchte erneut unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Diesen Eindruck bestätigte ein Drogenschnelltest, der positiv auf eine synthetische Droge reagierte. Aufgrund dessen ordneten die Beamten bei dem Mann eine Blutentnahme an. Den Mann brachten die Beamten noch in derselben Nacht in eine Justizvollzugsanstalt.