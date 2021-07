400 000 Euro für Lindauer Innenstadt

Die Stadt Lindau erhält aus dem Sonderfonds „Innenstädte beleben“ für die Insel und den Stadtteil Reutin 400 000 Euro. Dies teilt der CSU-Landtagsabgeordnete für den Landkreis Lindau, Eric Beißwenger, mit. „Wir wollen unsere Ortskerne und Innenstädte fit für die Zukunft machen“, so Beißwenger. Mit dem Geld wolle man etwa Konzepte, Machbarkeitsstudien und Projektfonds für die Innenstadtentwicklung unterstützen sowie den Zwischenerwerb leer stehender Einzelhandelsimmobilien, bauliche Investitionen für Zwischennutzungen, aber auch kulturelle Veranstaltungen. Bayerns Städte, Märkte und Gemeinden erhalten aus Mitteln der Städtebauförderung insgesamt 100 Millionen Euro, heißt es in der Pressemitteilung. Mit maßgeschneiderten Förderinstrumenten solle den Folgen der Pandemie in den Innenstädten und Ortskernen aktiv entgegengewirkt werden. Gefördert werden 279 Städte und Gemeinden.