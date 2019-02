40 Karikaturisten stellen im Landratsamt aus

„Ich bin ja total gespannt, wer nach uns ausstirbt!“, sagt ein Wal zum andern, beide mit traurigen Gesichtern daherschwimmend. Zum gleichzeitig oder nacheinander Lachen und Nachdenken laden die beiden wie auch 99 weitere Karikaturen derzeit ins Landratsamt.

Denn Michael Remiorz hat die Ausstellung „Glänzende Aussichten“ von Misereor und dem Bistum Bamberg nach Lindau geholt, nachdem er sie vor einiger Zeit entdeckt hatte. Themen wie Lebensstil, Konsum, Klimawandel oder Gerechtigkeit stehen im Fokus der 40 Karikaturisten, deren Werke in den Fluren des Landratsamtes in der Bregenzer Straße sowie auf der Insel während der Geschäftszeiten zu sehen sind. Die Künstler sprechen Klartext, in Wort und/oder Bild. Einige sind zumindest für den ersten Moment zum Lachen, im Nachgang aber kommt dann ein ungebremster langsamer Fausthieb ins Herz, oder das Gewissen, denn wie Eva-Maria Heerde-Hinojosa von Misereor bei der Vernissage einräumte, betreffen die Themen doch irgendwie jeden.

„Glänzende Aussichten“ bewegte die stellvertretende Landrätin Margret Mader zunächst zu positiv besetzten Gedankenspielen, so etwa eine neue Stelle im Landratsamt, eine beeindruckende Begegnung, einen Flirt oder ein lebenslanges Glück? Nichts von alldem finde sich in den Karikaturen, so Mader, aber ein Blick in die Zukunft, „in unsere Zukunft, aber auch die unserer Kinder und Kindeskinder!“ Wobei die Exponate keine Moralpredigten darstellten, sondern mit Charme und Humor, letzterer durchaus bissig, auf die Schwachstellen unserer Zivilisation hinwiesen. Heerde-Hinojosa nahm die Assotiation Flirt bei glänzenden Aussichten begeistert auf, „so charmant hat sich noch niemand mit dem Thema auseinandergesetzt“, sagte sie, die ja schon bei der Auswahl der 99 Karikaturen aus tausenden dabei war. Diese zum Schmunzeln anregende Ausstellung stelle gleichzeitig einen Bildungsauftrag dar, fuhr sie fort und mahnte gesetzliche Maßnahmen für nötige Wertmaßstäbe an, was sie mit verschiedenen Beispielen unterlegte und mit den Worten von Papst Franziskus belegte, der da sagte: „Wir leben in diesem gemeinsamen Haus, da braucht es eine Hausordnung“. Die Karikaturenausstellung „Glänzende Aussichten“ ist noch bis zum 15. März zu besichtigen.