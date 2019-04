40-Jährige fährt Radfahrer an

Die Polizei Lindau wurde am Dienstagabend über eine Unfallflucht am Autobahnzubringer informiert. In dem Kreisel wollte eine 40-jährige Frau aus dem benachbarten Österreich Richtung Autobahn abbiegen. Neben ihr war ein Radfahrer in gleicher Richtung unterwegs. Die Frau übersah den 61-Jährigen beim Abbiegen und touchierte ihn. Der Mann, der einen Helm trug, stürzte und zog sich Schürfwunden zu. Die Frau setzte ihre Fahrt in Richtung Pfändertunnel fort, ohne anzuhalten. Ein Zeuge verfolgte sie und forderte sie auf, wieder zur Unfallstelle zurückzukommen, wo sie bereits von der Streife erwartet wurde, teilt die Polizei mit.

Der Fahrradfahrer wurde ins Krankenhaus zur weiteren Abklärung gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Die Autofahrerin wird neben der Körperverletzung auch wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zur Anzeige gebracht.