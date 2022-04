Stich in die Brust: 37-Jährige soll Ehemann mit Messer niedergestochen haben

Eine Auseinandersetzung mit tödlichen Folgen gab es am Dienstag, 12. April, in Schwarzach offenbar zwischen einem Ehepaar. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 23 Uhr vom Rettungsdienst über einen angeblichen Verletzungsunfall in einem Wohnhaus in Schwarzach informiert.

Tatverdächtige geständig

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann mitgeteilt werden, dass ein 35-jähriger Mann von seiner 37-jährigen Ehefrau mit einem Messer durch einen Stich in die Brust derart stark verletzt wurde, dass er noch vor Ort an den Folgen des Stichs verstarb. Die Tatverdächtige wurde festgenommen und ist zur Tathandlung vollinhaltlich geständig.