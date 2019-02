37-jähriger Mann randaliert im Lindauer Bahnhof

Ein 37-jähriger Mann hat am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr für Ärger im Lindauer Bahnhof gesorgt.

Er betrat laut Polizei zunächst ein Ladengeschäft im Bahnhofsgebäude. Dort erkundigte er sich, ob er kostenlos an ein Energiegetränk gelangen könnte, was die Angestellte ihm verweigerte. Kurze Zeit später betrat er erneut das Geschäft, kündigte den Diebstahl eines solchen Getränkes an und ging Richtung Kühlschrank. Um den Diebstahl zu verhindern, ging die Angestellte dazwischen, woraufhin sie einen Schlag auf die Nase bekam. Eine andere Angestellte ergriff einen Stuhl und versuchte Distanz zwischen dem Mann und ihrer Kollegin aufzubauen, der ihr den Stuhl in den Bauch stieß. Zwei Männer eilten zur Hilfe und erlitten Kratzer im Gesicht. Der 37-Jährige demolierte den Thekenbereich samt technischer Einrichtungen. fünf weitere Männer brauchten ihn schließlich zu Boden. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Raubes, Körperverletzung und Sachbeschädigung.