36-Jähriger bedrängt junge Frau

Eine 18-jährige Frau hat am 31. Oktober eine Tanzveranstaltung in der Lindauer Innenstadt besucht. Im Laufe des Abends lernte sie einen Mann kennen, der sie laut Polizeibericht bereits während der Veranstaltung mehrfach anfasste und belästigte.

Als die Geschädigte schließlich am frühen Morgen des 1. November nach Hause gehen wollte und dafür abgeholt wurde, folgte ihr der Mann, setzte sich sogar zum Abholer der Frau mit ins Auto und fuhr mit. An der Wohnadresse angekommen, stieg der Mann ebenfalls aus und folgte der Frau abermals. Da diese jedoch ihre Wohnadresse gegenüber dem Mann nicht preisgeben wollte, ging sie nicht direkt in ihr Wohnanwesen hinein. An der Ecke Schulstraße / Reutiner Straße zog der Mann die Frau dann in Richtung einer Baumreihe und griff ihr in die Hose. Dabei gab er ihr dem Polizeibericht zufolge unmissverständlich zu verstehen, dass er Geschlechtsverkehr haben wolle. Die Geschädigte wehrte sich jedoch gegen den Mann, konnte ihn zu Fall bringen und flüchten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeistation Lindau haben nun zu einem 36-jährigen Mann mit iranischer Staatsangehörigkeit als dringend Tatverdächtigen geführt. Der Mann gab zu, die junge Frau kennen gelernt zu haben und auch zu ihrem Abholer ins Auto gestiegen zu sein. Die weitere Tat bestreitet er allerdings.