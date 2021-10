352 Kilometer für den Frieden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bernhard Amann von der Vorbereitungsgruppe des Bodensee-Friedensweges ist in Liechtenstein mit einem Anhänger voller Infomaterialien zu einer Radtour rund um den Bodensee gestartet. Er wirbt für den Internationalen Bodensee-Friedensweg am Ostermontag, 18. April 2022 in Bregenz.

Seine erste Station ist eine Veranstaltung zum UNO-Weltfriedenstag in St. Gallen, es geht weiter über Berlingen, Radolfzell, Konstanz, Überlingen, Friedrichshafen und Kressbronn. Als letzte Station besucht er die Ausstellung „FRIEDENSKLIMA – 17 Ziele für Gerechtigkeit und Frieden“ auf der Gartenschau in Lindau – um dieses drängende Thema wird es auch beim nächstjährigen Ostermarsch gehen.

Noch einmal macht er Station am Lindauer Hafen und wird von hier aus von Freunden der Friedensregion Bodensee auf der letzten Etappe nach Bregenz begleitet. Dort empfangen ihn der Bürgermeister und die Vizebürgermeisterin der Stadt Bregenz. Die beiden Stadtoberhäupter freuen sich, dass der Bodensee Friedensweg wieder einmal in Bregenz stattfinden wird und sagen ihre Unterstützung zu. 352 km ist Amann für den Frieden in die Pedale getreten und hat dabei viel Aufmerksamkeit und Zuspruch für dieses wichtige Thema erhalten! Infos unter friedensregion-bodensee.de/bodensee-friedensweg.