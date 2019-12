350 volle Einkaufstüten für die Tafel

Harald Thomas ist zufrieden. Der Geschäftsführer der Caritas Lindau und der Tafel freut sich zusammen mit Tugrul Özel und Soumia Pacete vom Rewe-Markt in Enzisweiler über die rege Teilnahme der Kunden des Marktes bei der Aktion zu Gunsten der Tafel. Fast 350 Einkaufstüten, wie sie Thomas auf dem Bild in der Hand hält, haben Rewe-Kunden gekauft und für den Tafelladen im Einkaufsmarkt hinterlegt. In Enzisweiler waren das im Zeitraum zwischen dem 4. und 16. November exakt 289 Tüten, auf der Lindauer Insel hatten die Kunden 53 Tüten für die Tafel gekauft.

Im Gesamten sind das zwar etwas niedrigere Zahlen als im vergangenen Jahr, da habe das persönliche Engagement einer Frau eine nicht geringe Rolle gespielt, was der Vergleich mit der jüngst abgeschlossenen Aktion zeige, so Thomas. Aber auch so bestehe keinerlei Grund zur Klage, im Gegenteil, stellvertretend für die Tafelkunden freute sich Thomas sehr über das Ergebnis der Rewe-Aktion, die mittlerweile schon Tradition hat.