350 Kilo Kupferbänder gestohlen

Der Polizei in Lindau ist am Donnerstag ein schadensträchtiger Diebstahl von Kupferbändern in einem Herstellerbetrieb für elektronische Bauteile in Wasserburg mitgeteilt worden. Demnach wurde die Ware von einem Hauptbetrieb nach Wasserburg geliefert und dort im Wareneingang abgestellt. Nach zwei Tagen wurde das Fehlen der circa 350 Kilogramm schweren Palette mit 48 Kupferrollen entdeckt, wie die Polizei mitteilt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Kupferrollen entwendet wurden. Der Gesamtwert ist fünfstellig. Die schweren Kupferbänder müssten von einem Kleinlaster oder Transporter abtransportiert worden sein.

Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls an die Polizeiinspektion Lindau, Telefon 08382 / 91 00.