35 Musikschüler spielen für guten Zweck: Benefizkonzert bringt 1150 Euro für Syrien ein

Im voll besetzten Liberatushaus in Oberreitnau hat ein Benefizkonzert für die Syrienhilfe stattgefunden. In ihrem Vorhaben wohlwollend unterstützt wurden die jungen Musiker laut Eigenbericht von Pfarrer Darius Niklewicz und der Kirchengemeinde St. Pelagius.

Zu Beginn der Veranstaltung erzählte Adnan Wahhoud den Zuhörern von der Not und dem Leid der Menschen in seinem Geburtsland. 35 Musikschüler aus den Klassen von Ludmilla Anton, Elena und Helmut Hager und Anita Zimmermann präsentierten anschließend ein abwechslungsreiches Programm auf äußerst hohem Niveau.

Zu hören waren Solo- und Ensemblebeiträge auf der Gitarre, Klarinette, Querflöte und am Klavier. Die Kinder und Jugendlichen wurden am Ende mit langem Applaus belohnt. Für die Syrienhilfe kamen Spenden in einer Höhe von 1150 Euro zusammen.