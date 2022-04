34-jähriger Lindauer rastet völlig aus: Ehekrach, Kneipenschlägerei, Prügel für die Eltern

Ein 34 Jahre alter Mann aus Lindau ist am Dienstagabend komplett ausgerastet – und hat die Polizei bis in die frühen Morgenstunden beschäftigt. Los ging alles um kurz vor Mitternacht mit einer Schlägerei an einer Gaststätte in Bodolz.

Laut Polizeibericht geriet der 34-Jährige dort mit einem 19-Jährigen in Streit. Dabei trat der 34-Jährige gegen das Auto des 19-Jährigen und beschädigte es. Danach schlug der 34-Jährige dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Beide Beteiligte hatten zuvor Alkohol getrunken. Der Grund für den Streit ist bislang noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelte jedoch, dass der 34-Jährige kurz vorher bereits in eine andere Schlägerei verwickelt war, ebenfalls in Bodolz. Auch dort geriet der 34-Jährige mit mehreren Männern in einen Streit. Der Streit eskalierte in einer Schlägerei mit sieben beteiligten Personen, wobei der 34-jährige Mann und ein 17-jähriger Jugendlicher als Hauptaggressoren auftraten, heißt es im Polizeibericht.

Auch seine Eltern kriegen Prügel

Anschließend wurde die Polizei über einen Familienstreit in Lindau informiert. Dabei trafen die Beamten wieder den 34-jährigen Mann an. Diesmal randalierte er bei seinen Eltern und griff die beiden tätlich an. Angaben der Polizei zufolge verletzte der Mann seine Eltern durch Schläge. Als Grund für das aggressive Verhalten des 34-Jährigen nennt die Polizei einen vorangegangenen Streit mit seiner 33 Jahre alten Ehefrau. Als die Frau weglief, suchte der Mann sie und vermutete sie bei seinen Eltern. Als sich dann mit ihnen ein Streitgespräch entwickelte, wurde er handgreiflich.

Zuletzt wurde der Polizei am Mittwochmorgen gegen 2.15 Uhr gemeldet, dass ein Auto bei einem Verkehrsunfall in Lindau in der Nähe des Lindenhofparks gegen einen Baum gefahren worden war. Dort stellten die Beamten das Fahrzeug des 34-jährigen Mannes fest. Allerdings war er wohl nicht selbst gefahren. Im Verdacht steht ein 22 Jahre alter Mann, der bei der vorangegangenen Schlägerei beteiligt war. Die Polizei vermutet, dass er dabei an den Schlüssel gekommen ist. Laut Polizei ist noch unklar, ob der 34-Jährige den Schlüssel verloren hatte, er ihn dem 22-Jährigen selbst übergeben hatte oder ob der 22-Jährige den Schlüssel gestohlen hatte.

Die Beamten sicherten am Auto Spuren, um zu ermitteln, ob sich der Verdacht gegen den 22-Jährigen bestätigt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro. Es wurde sichergestellt und abgeschleppt.